Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican AlıcıHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3Büyükşehir Belediyesi...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Antakya

Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcı

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Melis Uçar, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 8, Ivashchanka, Gizem Sezer 2, Adams 37, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 21, Dikaioulaku 24

1.Periyot: 24-21

Devre: 33-48

3.Periyot: 54-70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 96-73 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Karaçam, Seyhan, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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