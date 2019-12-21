Salon: DSİ Etlik
Hakemler: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Hande Öztürk
BOTAŞ: Eldebrink 28, Melis Gülcan 16, Büşra Akbaş 7, Hatice Pelin Gülçelik 8, Marina Baş 20, Senay Zeybek, Cansu Köksal
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Williams 12, Vaughn 37, Kübra Erat, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 3
1. Periyot: 20-24
Devre: 44-44
3. Periyot: 59-59
5 Faulle Çıkanlar: 37.09 Büşra Akbaş (BOTAŞ), 39.36 Kübra Erat, 39.55 Williams (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 79-73 yendi.