Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Beşiktaş TRC İnşaat-BOTAŞ (BJK Akatlar)

25 Aralık Çarşamba:

14.00 Çankaya Üniversitesi- Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)

18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

18.00 Bellona Kayseri Basketbol- İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

19.00 Galatasaray- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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