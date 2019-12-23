Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



18.00 Beşiktaş TRC İnşaat-BOTAŞ (BJK Akatlar)



25 Aralık Çarşamba:



14.00 Çankaya Üniversitesi- Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)



18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)



18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)



18.00 Bellona Kayseri Basketbol- İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)



19.00 Galatasaray- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)



