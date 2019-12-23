Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 18.00 Beşiktaş TRC İnşaat-BOTAŞ (BJK Akatlar)25 Aralık Çarşamba: 14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)18.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


18.00 Beşiktaş TRC İnşaat-BOTAŞ (BJK Akatlar)


25 Aralık Çarşamba:


14.00 Çankaya Üniversitesi- Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)


18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)


18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)


18.00 Bellona Kayseri Basketbol- İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)


19.00 Galatasaray- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)


basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:48 
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