Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil ErkoçGalatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci GüçlüHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil Erkoç

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci Güçlü

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Peters 22, Hülya Çoklar, Abdelkader 37, Melike Tuğba Oral 5, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 13

1. Periyot: 23-21

Devre: 44-46

3. Periyot: 70-67

5 Faulle Çıkan: 33.18 Sude Yılmaz (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Onur Sönmez, Işıl Alben, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi

Son Dakika Haberleri
02:28 Gençlerbirliği oyuncular, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi?nde düzenlenen söyleşiye katıldı - Son Dakika Spor
02:02 Halkbank final etabına yükseldi - Son Dakika Spor
00:42 Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün... - Son Dakika Spor
00:27 Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku - Son Dakika Spor
23:41 CANLI | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks - Son Dakika Spor
22:44 Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Son Dakika Spor
20:29 Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 03:41:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]