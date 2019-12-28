Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 2, Ayşegül Aladağ 7, Kübra İmren Siyahdemir 10, Ann Wauters 4, Ivankovic 12, Burke 22, Beril Albayrak 4, Gülse Uğur
Galatasaray: Funda Nakkaşoğlu, Meltem Yıldızhan 7, Şerife Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 5, Işıl Alben 9, Drangana Stankovic 3, Nicole Hartley 23, Mısra Albayrak 2, Victoria Macaulay 21, Tilbe Şenyürek 7, İnci Güçlü,
1. Periyot: 19-21
Devre: 35-43
3. Periyot: 45-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 61-82 mağlup etti.