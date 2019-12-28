Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemreİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Ezgi Manlacı, Williams 18, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 3, Cado 9, Gamze Takmaz 5, Anigwe 20, Melek YusufoğluÇankaya Üniversitesi: White 21, Tuğçe İnöntepe 5, Derin...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemre

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Ezgi Manlacı, Williams 18, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 3, Cado 9, Gamze Takmaz 5, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 21, Tuğçe İnöntepe 5, Derin Yaya 4, Putnina 12, Bahar Öztürk 13, Talbert 14

1. Periyot: 26-21

Devre: 44-40

3. Periyot: 66-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 81-69 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Özge Kavurmacıoğlu, Ahmet Kemal, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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