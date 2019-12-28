Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemre
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Ezgi Manlacı, Williams 18, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 3, Cado 9, Gamze Takmaz 5, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu
Çankaya Üniversitesi: White 21, Tuğçe İnöntepe 5, Derin Yaya 4, Putnina 12, Bahar Öztürk 13, Talbert 14
1. Periyot: 26-21
Devre: 44-40
3. Periyot: 66-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 81-69 yendi.