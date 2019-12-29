Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Hande Öztürk
OGM Ormanspor: Robinson 24, Paris 10, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 20, Ogunbowale 29, Naile Çırak 2, Leedham 6, Damla Gezgin, Yeliz Doğan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 2, Peters 31, Gizem Başaran 12, Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral 2, Asena Yalçın 16, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay
1. Periyot: 21-20
Devre: 50-33
3. Periyot: 67-66
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 93-82 mağlup etti.