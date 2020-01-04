Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Benhür İrcel, Nihat ÇetinGalatasaray: Meltem Yıldızhan, Işıl Alben 6, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 7, Macaulay 25, Stankovic 10, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz, Sinem Ataş, İnci Güçlü 2OGM Ormanspor: Robinson 2, Paris 15, Nilay Kartaltepe 3,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Benhür İrcel, Nihat Çetin

Galatasaray: Meltem Yıldızhan, Işıl Alben 6, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 7, Macaulay 25, Stankovic 10, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz, Sinem Ataş, İnci Güçlü 2

OGM Ormanspor: Robinson 2, Paris 15, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Ogunbowale 26, Leedham 10, Damla Gezgin 6

1. Periyot: 12-26

Devre: 34-40

3. Periyot: 52-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray'ı 72-71 mağlup etti.

İnci Güçlü, Sinem Ataş, Işıl Alben, Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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