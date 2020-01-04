Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Aydın Karaçam, Cemil Uygül, Anıl VeziroğluÇankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 3, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Warley 10, Zellous 15, Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay AydoğanBellona Kayseri Basketbol: Davis 20, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 6,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu

Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 3, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Warley 10, Zellous 15, Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay Aydoğan

Bellona Kayseri Basketbol: Davis 20, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 6, Ivankovic 6, Burke 11, Manolya Kurtulmuş 4, Wauters, Gülse Uğur 5

1. Periyot: 26-8

Devre: 55-24

3. Periyot: 66-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 77-52 yendi.

basketbol, Kayseri, Karaçam, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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