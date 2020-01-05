Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Egemen Ercan, Yiğit Gönültaş, Mustafa Candemir TabakBeşiktaş TRC İnşaat: Anderson 16, Bogicevic 10, Elif Emirtekin 14, Snytsina 27, Bahar Çağlar 10, Melisa Korkmaz 5, Middleton, Elif BayramSamsun Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 8, Trajchevska 15, Harris...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Egemen Ercan, Yiğit Gönültaş, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 16, Bogicevic 10, Elif Emirtekin 14, Snytsina 27, Bahar Çağlar 10, Melisa Korkmaz 5, Middleton, Elif Bayram

Samsun Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 8, Trajchevska 15, Harris 15, Neslihan Külekçi 8, Madden 25, Nikolic 3, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 3

1. Periyot: 22-18

Devre: 49-38

3. Periyot: 68-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 82-77 yendi.

Canik Belediyespor, Bahar Çağlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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