Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Mesut ÖztürkÇankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 5, Zellous 18, Bahar Öztürk 15, Warley 6, Putnina 2, Tuğçe İnöntepe 3, Nilay AydoğanGalatasaray: Meltem Yıldızhan, Şerife Alperi Onar 7, Sude Yılmaz 4, Işıl Alben 2, Stankovic 6,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 5, Zellous 18, Bahar Öztürk 15, Warley 6, Putnina 2, Tuğçe İnöntepe 3, Nilay Aydoğan

Galatasaray: Meltem Yıldızhan, Şerife Alperi Onar 7, Sude Yılmaz 4, Işıl Alben 2, Stankovic 6, Funda Nakkaşoğlu 8, Sinem Ataş, Hartley 14, Macaulay 10, Tilbe Şenyürek 6, İnci Güçlü

1. Periyot: 16-20

Devre: 36-26

3. Periyot: 57-39

Beş faulle çıkan: 38.51 Tuğçe İnöntepe (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Galatasaray'ı 76-57 mağlup etti.

Bahar Öztürk, Emre Şimşek, Işıl Alben, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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