Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Ogün CılızHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 3, Peters 20, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay 5, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 8, Melike Tuğba OralGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 9, Gökşen Fitik 3, Meltem...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Ogün Cılız

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 3, Peters 20, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay 5, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 8, Melike Tuğba Oral

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 9, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı, Bentley 17, Feride Şevval Akalan 3, İlayda Güner, Sanders 20, Marginean 11

1. Periyot: 11-14

Devre: 29-25

3. Periyot: 41-39

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Tekin Özübir, basketbol, Çukurova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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