Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Yücel Çilingir, İbrahim Altıntaş, Tolga EdisBellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 1, Davis 31, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 14, Kübra İmren Siyahdemir 9, Ann Wauters 5, Ivankovic 10, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 20Birevim Elazığ İl Özel...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Yücel Çilingir, İbrahim Altıntaş, Tolga Edis

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 1, Davis 31, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 14, Kübra İmren Siyahdemir 9, Ann Wauters 5, Ivankovic 10, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 20

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 5, Williams 20, Miray Şahin 14, Vaughn 18, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 11, Ivaslonjsak 8, Nevin Kristen Vatansever

1. Periyot: 13-12

Devre: 39-31

3. Periyot: 66-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 90-76 mağlup etti.

basketbol, Kayseri, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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