Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 4, İdil Türk, Haley Mc Closkey Peters 19, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Hind Ben Abdelkader 21, Melike Tuğba Oral 4, Alaina Denise Coates 3

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Kaan Ayhan'ın golü, Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Sergen Yalçın: Çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım