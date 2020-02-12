Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe taraftarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hatay Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Ezelsoy için "Seni Unutmayacağız" ve "Kalbimizdesin Büyük Başkan" yazılı pankart açtı.

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