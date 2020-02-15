Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Sedef YarıcıOGM Ormanspor: Robinson 22, Paris 21, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 5, Ogunbowale 23, Leedham 9, Naile Çırak 4, Yeliz Doğan, Ladin Özel, Öykü Taşkınİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Williams 21, Gizem Yavuz...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Sedef Yarıcı

OGM Ormanspor: Robinson 22, Paris 21, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 5, Ogunbowale 23, Leedham 9, Naile Çırak 4, Yeliz Doğan, Ladin Özel, Öykü Taşkın

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Williams 21, Gizem Yavuz 4, Grigalauskyte 10, Cado 11, Gamze Takmaz 6, Emel Sığırcı, Melek Yusufoğlu 4, Ezgi Manlacı

1. Periyot: 25-23

Devre: 50-33

3. Periyot: 70-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, sahasında İzmit Belediyespor'u 88-66 yendi.

Göksun, Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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