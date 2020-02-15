Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı, İsmail BinbirBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Adams 24, Prince 34, Dikaioulaku 15, Sera Özelçi, İrem Naz Topuz, Sevgi Tonguç 2, Burcu Çiğil 4, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer, Sinem TaştanÇankaya Üniversitesi: White 35,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı, İsmail Binbir

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Adams 24, Prince 34, Dikaioulaku 15, Sera Özelçi, İrem Naz Topuz, Sevgi Tonguç 2, Burcu Çiğil 4, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer, Sinem Taştan

Çankaya Üniversitesi: White 35, Derin Yaya 11, Zellous 17, Bahar Öztürk 15, Talbert 15, Putnina 8, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge Karataş

1. Periyot: 13-28

Devre: 38-50

3. Periyot: 56-81

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 101-79 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Prince, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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