Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil GüngörHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 17, Özge Yavaş 3, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gizem Başaran 7, Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 3, Coates 12Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Davis 29,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Antakya

Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 17, Özge Yavaş 3, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gizem Başaran 7, Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 3, Coates 12

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Davis 29, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 9, Kübra İmren Siyahdemir 2, Ivankovic 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Burke 27

1.Periyot: 21-22

Devre: 45-42

3.Periyot: 63-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 83-73 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Önder Yılmaz, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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