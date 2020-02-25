Salon: Ankara
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Orkun Yurtdaş, Batuhan Söylemezoğlu
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Vaughn 22, Kübra Erat 16, Slonjsak 11, Nevin Kristen Vatansever 9, Sanem Gamze Zeren 8, Miray Şahin 3
Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 11, Bogicevic 18, Bahar Çağlar 17, Snytsina 11, Elif Emirtekin 10, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 14-22
Devre: 37-36
3. Periyot: 51-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Birevim Elazığ İl Özel İdare, 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş TRC İnşaat'ı 72-67 yendi.