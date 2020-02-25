Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Orkun Yurtdaş, Batuhan SöylemezoğluBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Vaughn 22, Kübra Erat 16, Slonjsak 11, Nevin Kristen Vatansever 9, Sanem Gamze Zeren 8, Miray Şahin 3Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 11, Bogicevic 18, Bahar Çağlar...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Orkun Yurtdaş, Batuhan Söylemezoğlu

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Vaughn 22, Kübra Erat 16, Slonjsak 11, Nevin Kristen Vatansever 9, Sanem Gamze Zeren 8, Miray Şahin 3

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 11, Bogicevic 18, Bahar Çağlar 17, Snytsina 11, Elif Emirtekin 10, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 14-22

Devre: 37-36

3. Periyot: 51-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Birevim Elazığ İl Özel İdare, 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş TRC İnşaat'ı 72-67 yendi.

Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım (3)
Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi

Son Dakika Haberleri
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:26:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]