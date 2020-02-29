Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir Tabak
OGM Ormanspor: Robinson 18, Naile Çırak 6, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ogunbowale 13, Ladin Özel, Damla Gezgin 13, Öykü Taşkın 5, Yeliz Doğan
Çankaya Üniversitesi: White 6, Derin Yaya 16, Zellous 10, Bahar Öztürk 3, Talbert 16, Özge Karataş, Ecem Kazar 2, Tuğçe İnöntepe, Nazlıcan Yalçındağ, Putnina 30, Nilay Aydoğan
1. Periyot: 12-21
Devre: 34-41
3. Periyot: 50-67
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 83-63 yendi.