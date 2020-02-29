Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: M. Sait Zarifoğlu Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir TabakOGM Ormanspor: Robinson 18, Naile Çırak 6, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ogunbowale 13, Ladin Özel, Damla Gezgin 13, Öykü Taşkın 5, Yeliz DoğanÇankaya Üniversitesi: White 6, Derin Yaya 16,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: M. Sait Zarifoğlu


Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir Tabak

OGM Ormanspor: Robinson 18, Naile Çırak 6, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ogunbowale 13, Ladin Özel, Damla Gezgin 13, Öykü Taşkın 5, Yeliz Doğan

Çankaya Üniversitesi: White 6, Derin Yaya 16, Zellous 10, Bahar Öztürk 3, Talbert 16, Özge Karataş, Ecem Kazar 2, Tuğçe İnöntepe, Nazlıcan Yalçındağ, Putnina 30, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 12-21

Devre: 34-41

3. Periyot: 50-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 83-63 yendi.

Çankaya Üniversitesi, Bahar Öztürk, Ahmet Taner, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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