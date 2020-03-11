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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
6 saat önce
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:42 Kaynak: AA
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Çankaya Üniversitesi 15-13 önde tamamladı. Birevim Elazığ İl Özel İdare, soyunma odasına 30-29 üstün gitti.
Çankaya Üniversitesi, üçüncü çeyreğini 45-43 önde geçtiği karşılaşmadan 67-54 galip ayrıldı.
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