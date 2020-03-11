Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Çankaya Üniversitesi 15-13 önde tamamladı. Birevim Elazığ İl Özel İdare, soyunma odasına 30-29 üstün gitti.

Çankaya Üniversitesi, üçüncü çeyreğini 45-43 önde geçtiği karşılaşmadan 67-54 galip ayrıldı.

Çankaya Üniversitesi, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
02:41 Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
02:18 Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...
02:17 Atletico Madrid, son şampiyonu eledi
02:15 Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı
02:13 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:12:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]