Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Ahmet Kemal DigilliBirevim Elazığ İl Özel İdare: Young 4, Williams 23, Vaughn 18, Kübra Erat 6, Nevin Kristen Vatansever 10, Sanem Gamze Zeren 3, Nihan Demirkol, Slonjsak 5Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 12, Bazoukou...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Ahmet Kemal Digilli

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Young 4, Williams 23, Vaughn 18, Kübra Erat 6, Nevin Kristen Vatansever 10, Sanem Gamze Zeren 3, Nihan Demirkol, Slonjsak 5

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 12, Bazoukou 12, Abdelkader 16, Coates 9, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran 4, Billings 10, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 19-15

Devre: 32-35

3. Periyot: 58-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 76-69 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, İbrahim Altıntaş, Elazığ, Gönen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü

Son Dakika Haberleri
22:26 ING Basketbol Süper Ligi
22:21 Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
22:13 Marius Sumudica'dan maç sonu sitem: "Bedelini ödeyecekler"
22:13 MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi
22:13 Bursaspor 1-1 Boluspor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:28:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]