Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Kerem Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Seda Esenİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 11, Defne Melissa Paylar 6, Ezgi Manlacı 8, Williams, Emel Sığırcı 14, Grigalauskyte 14, Cado 6, Gamze Takmaz 14, Anigwe 6, Melek Yusufoğlu 4Samsun Canik Belediyespor: Çağla...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Kerem Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Seda Esen

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 11, Defne Melissa Paylar 6, Ezgi Manlacı 8, Williams, Emel Sığırcı 14, Grigalauskyte 14, Cado 6, Gamze Takmaz 14, Anigwe 6, Melek Yusufoğlu 4

Samsun Canik Belediyespor: Çağla Kadriye Tokbay, Burcu Koyun, Dilan Çalış, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 9, Gamzenur Çeiftçi, Saadet Aysu Keskin 16, Neslihan Demir 6, Kayra Güler Sağlam

1. Periyot: 28-21

Devre: 50-33

3. Periyot: 68-43

5 Faulle Çıkan: 35.19 Neslihan Demir (Samsun Canik Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 83-54 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Canik Belediyespor, Kerem Yılmaz, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:14 Kaynak: AA
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