Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan ve uzatmaya giden maçta Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 105-102 yendi.

Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var