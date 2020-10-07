Salon: Antakya
Hakemler: Hüseyin Çelik, Sertan Kırklar, Batuhan Kümükoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 15, Kübra İmren Siyahdemir 15, İdal Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 14, Gizem Başaran 18, Abdelkader 18
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 9, Shook 11, Esra Ural Topuz 12, Harris 25
1. Periyot: 16-23
Devre: 34-45
3. Periyot: 48-66
5 faulle çıkanlar: 33.46 Zeynep Öykü Kalbisağde, 37.34 Melis Gülcan (Bellona Kayseri Basketbol), 33.48 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 90-88 yendi.
Sağlık ekiplerinin salona geç gelmesi nedeniyle müsabaka 17 dakika geç başladı.
- Kaynak: AA
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