Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

08.10.2020 20:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Mehmet Keseratar, Seyhan Topaloğlu, Yiğit GönültaşBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 9, Alvarez 4, Melek Uzunoğlu 5, Bradford 13, Ivankovic 5, Senay Zeybek 4, Melisa Korkmaz 2, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 4BOTAŞ: Williams 11, Ayşe Cora 6,...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 9, Alvarez 4, Melek Uzunoğlu 5, Bradford 13, Ivankovic 5, Senay Zeybek 4, Melisa Korkmaz 2, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 4

BOTAŞ: Williams 11, Ayşe Cora 6, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 14, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 11, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 3, Bas 12

1. Periyot: 19-19

Devre: 30-30

3. Periyot: 39-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta kapanış maçında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 71-46 yendi.

Mehmet Keseratar, Bradford, Sigorta, Seyhan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

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