Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11.10.2020 16:59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kadir HasHakemler: Kerem Baki, Uğur Özen, Murat ArıkanlıBellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Harrigan 14, Gemelos, Shook, Esra Ural Topuz 10, Harris 19Galatasaray: Asena Yalçın...

Salon: Kadir Has

Hakemler: Kerem Baki, Uğur Özen, Murat Arıkanlı

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Harrigan 14, Gemelos, Shook, Esra Ural Topuz 10, Harris 19

Galatasaray: Asena Yalçın 12, Williams 16, Simge Tokmak, Meltem Yıldızhan, Miray Balotu, Cansu Köksal 6, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 4, Steinberga 3, Mısra Albayrak, Hruscakova 9, Alarie 29

1. Periyot: 20-19

Devre: 35 - 43

3. Periyot: 58- 66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-74 yendi.

Ayşegül Günay, Kerem Baki, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

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