Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11.10.2020 19:23
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Metro EnerjiHakemler: Ahmet Tatlıcı, Seyhan Topaloğlu, Seda EsenFenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 26, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun 20, Zandalasini 22, Banu Şimşek 2, Duygu Özen, Ayşe YılmazNesibe Aydın: Snytsina 25, Peddy 10, Melike Tuğba Oral, Hebard 23, Harika Gözde Eldaş...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 26, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun 20, Zandalasini 22, Banu Şimşek 2, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz

Nesibe Aydın: Snytsina 25, Peddy 10, Melike Tuğba Oral, Hebard 23, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Uygül, Büşra Akgün 2, Hülya Çoklar 10, Simon 8

1. Periyot: 27-17

Devre: 54-40

3. Periyot: 79-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-85 yendi.

Öznur Kablo, Seyhan, Metro, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

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