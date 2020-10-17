Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17.10.2020 16:05
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Adana AtatürkHakemler: Mehmet Keseratar, Kemal Digilli, Umut Özgün ErgünBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 12, Briana Day 23, Fontaine 11, Ezgi Manlacı 9, Wallace 17, Meskonyte 6, Öykü Taşkın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay, İlknur YıldızhanBellona Kayseri Basketbol:...

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 12, Briana Day 23, Fontaine 11, Ezgi Manlacı 9, Wallace 17, Meskonyte 6, Öykü Taşkın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay, İlknur Yıldızhan

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 14, Harrigan 13, Esra Ural Topuz 15, Harris 12, Ayşegül Günay Aladağ 8, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 8

1. Periyot: 21-16

Devre: 42-32

3. Periyot: 60-53

Beş faulle çıkan: Dk. 38.23 Ezgi Manlacı, Dk. 39.15 Wallace (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 83-70 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Kayseri, Adana, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

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