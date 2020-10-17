Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beş faulle çıkan: 39.48 Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın)

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi