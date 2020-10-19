Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Samsun Canik Belediyespor- Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 OGM Ormanspor- Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

16.00 Beşiktaş HDI Sigorta- İzmit Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Ligin 5. haftasındaki BOTAŞ- Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.