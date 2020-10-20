Bellona Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 62-70

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Mehmet Şahin, Mustafa Akıllıoğlu, Halit Erbaş

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 6, Zeynep Öykü, Melis 11, Gülse, Harrigan 19, Gemelos, Esra 11, Harris 15NESİBE AYDIN: Snytsina 12, Merve, Büşra 10, Peddy 7, Hülya 2, Simon, Melike Tuğba 3, Hebard 24, Harika Gözde 121'İNCİ PERİYOT: 15 - 22İLK YARI: 30 - 39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'a 70-62'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayı ile Nesibe Aydın'dan Hebard oldu.