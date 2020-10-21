Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Nazlı Çisil Güngör
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Emma Jean Cannon 26, Ariel Asante Atkins 8, Alena Hanusova 13, Nika Baric 15,
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 3, Briana Day 5, Fontaine 12, Ezgi Manlacı 5, Wallace 19, Meskonyte 5, Dürdane Gülşah Gümüşay 5, İlknur Yıldızhan 2,
1. Periyot: 15-13
Devre: 35-33
3. Periyot: 41-44
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçta Birevim Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 68-56 yendi.
- Kaynak: AA
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