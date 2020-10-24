Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama

Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl

Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi