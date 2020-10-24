Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Abdullah Koputan, Eyyüp Ayhan
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Robinson 23, Damla Gezgin 4, Walker 25, Sykes 2, Williams 27, Sinem Ataş 3, Şerife Alperi Onar 16, Meltem Avcı, Nazlı Bircan Gökdemir
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Iagupova 35, Manolya Kurtulmuş 20, Gökşen Fitik 9, Anigwe 23, Naumenko 10, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak, İlayda Güner 4
1. Periyot: 20-31
Devre: 43-46
3. Periyot: 68-56
Normal süre: 88-88
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, normal süresi 88-88 tamamlanan maçta, uzatma periyodu sonunda deplasmanda OGM Ormanspor'u 101-100 yendi.
Bu sonuçla ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 4. yenilgisini yaşadı.
- Kaynak: AA
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