Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Yiğit Emre Şimşek, Sedef Yarıcı
BOTAŞ: Buket Ünal 5, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik 6, Işılay Eğin, Aysude Yıldıztekin 2, Williams 12, Bahar Çağlar 4, Sehernaz Çidal 18, Tilbe Şenyürek 19, Işıl Alben, Büşra Akbaş 5, Marina Bas 7
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 4, Ladin Özel, Öykü Taşkın, Gülfer Tokatlı 7, İlknur Yıldızhan, Fontaine 6, Ezgi Manlacı 4, Meskonyte 11, Dürdane Gülşah Gümüşay, Wallace 18
1. Periyot: 19-9
Devre: 43-26
3. Periyot: 59-40
5 faulle çıkanlar: 36.38 Bahar Çağlar (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 78-50 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor