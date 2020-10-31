Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Abdullah İlik, Eyyüp Ayhan
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Sera Özelçi, Hanusova 4, Cannon 21, Baric 10, Naile Çırak 2, Nihan Demirkol 9, Gizem Sezer 3, Atkins 9
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 19, Olcay Çakır Turgut 7, McBride 16, Zandalasini 4, Stokes 7, Thomas 14, Sevgi Uzun 8, Tuğçe Canıtez 7
1. Periyot: 17-18
Devre: 27-37
3. Periyot: 45-61
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 82-60 yendi.
- Kaynak: AA
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