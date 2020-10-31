Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 80 - 79

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural, Önder Yılmaz, Nihat Çetin

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 4, Zeynep Öykü, Melis 30, Ayşegül 2, Gülse, Harrigan 16, Gemelos 3, Harris 25OGM ORMANSPOR: Robinson 21, Williams 20, Nilay 4, Sinem, Şerife Alperi 5, Meltem 4, Damla 3, Sykes 18, Walker 4 1'İNCİ PERİYOT: 21-20 DEVRE: 37-50 3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-65

5 FAUL ALAN: 33.45 Meltem (OGM Ormanspor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında OGM Ormanspor'u 80 - 79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Melis Gülcan oldu