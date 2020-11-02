Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo- Samsun Canik Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.00 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)
4 Kasım Çarşamba:
14.00 OGM Ormanspor- Birevim Elazığ İl Özel İdare (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- İzmit Belediyespor (Antakya)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Beşiktaş HDI Sigorta (Atatürk)
17.00 Galatasaray- Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)
- Kaynak: AA
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