Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Erhan Gürsel, Ahmet Kemal Digilli
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Esra Ural Topuz 2, Melis Gülcan 23, Ayşegül Günay Aladağ 6, Gülse Uğur, Harrigan 14, Gemelos 7, Harris 27
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 8, Gökşen Fitik 11, Iagupova 35, Anigwe 18, Naumenko 15, Feride Şevval Akalan 5, Melis Talay 2, Yeliz Doğan, İlayda Güner, Nuran Tutsak 2
1. Periyot: 18-28
Devre: 41-42
3. Periyot: 64-73
Beş faulle çıkan: 35.01 Zeynep Öykü Kalbisağde (Bellona Kayseri Basketbol)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 96-82 yenildi.
- Kaynak: AA
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