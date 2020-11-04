Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beş faulle çıkan: 35.01 Zeynep Öykü Kalbisağde (Bellona Kayseri Basketbol)

Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor