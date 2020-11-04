Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze, 4 kez çığlık atmış

Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı

Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor