Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Serhat Büker, Göksun Öz, Hande Öztürk
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay, Iagupova 25, Anigwe 15, Naumenko 14, Feride Şevval Akalan 6, Fatmanur Karakaş 5, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak, İlayda Güner 6
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 7, Derin Yaya 3, Prince 7, Abdelkader 17, Gueye 22, İdil Türk 5, Gizem Başaran 6
1. Periyot: 26-15
Devre: 48-35
3. Periyot: 63-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-67 yendi.
- Kaynak: AA
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