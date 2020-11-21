Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79- 51

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Erşan Karta, Benhür İrcel, Mustafa Candemir TabakFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 27, Tuğce Canitez 8, Mc Bride 14,Zandalasini 5, Stokes 12, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 6, Ayşe Yılmaz 3
BOTAŞ: Williams 12, Bahar Çağlar 7, Sehemaz Çidal 12, Marina Bas 6, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 61. Periyot: 16-12Devre: 38-273. Periyot: 54-38Beş faulle çıkan: 37.51 Işıl Alben (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 79-51'lik skorla mağlup etti.
- Kaynak: DHA
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