Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 75-59 yendi.

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