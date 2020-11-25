Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş HDI Sigorta: 84 - 76

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-76 yendi. Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken bir maçı eksik olan Beşiktaş HDI Sigorta, 6'ncı yenilgisini yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş HDI Sigorta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mücadele öncesinde mesaj verdi. Fenerbahçe Öznur Kablo sayaya; "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok", Beşiktaş HDI Sigorta ise "Kadına Şiddete Dur De" yazılı tişörtlerle çıktı.

