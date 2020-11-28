Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28.11.2020 16:55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Aytuğ Etki, Uğur Özen, Muzaffer VardarlıBirevim Elazığ İl Özel İdare: Alena Hanusova 23, Sera Özelçi 6, Emma Cannon 38, Nihan Demirkol 2, Şuğranur Hatice Sönmez 4ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Lyudmyla Naumenko 12, Melis Talay 9, Manolya Kurtulmuş...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Aytuğ Etki, Uğur Özen, Muzaffer Vardarlı

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Alena Hanusova 23, Sera Özelçi 6, Emma Cannon 38, Nihan Demirkol 2, Şuğranur Hatice Sönmez 4

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Lyudmyla Naumenko 12, Melis Talay 9, Manolya Kurtulmuş 10, Kristine Anigwe 12, Alina Iagupova 15, Göksen Fıtık 9, İlayda Güner 8, Feride Şevval Akalan 10, Fatmanur Karakaş 5, Yeliz Doğan 2

1. Periyot: 20-25

Devre: 39-57

3. Periyot: 53-72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 92-73 yendi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Hatice Çarpar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor? Aydın semalarında esrarengiz cisim! İki gündür mahalleli korku içinde Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika golüne sinirlenip kırmızı kart gören Sumudica, sosyal medyada gündem oldu Son dakika golüne sinirlenip kırmızı kart gören Sumudica, sosyal medyada gündem oldu         
16:45
Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı         
16:12
Trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişinin organlarını satan 6 doktorlu çete çökertildi Trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişinin organlarını satan 6 doktorlu çete çökertildi         
16:02
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor         
15:22
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Şişli'de mucize kurtuluş! Otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi Şişli'de mucize kurtuluş! Otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi         
14:21
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Karantinayı ihlal edip markete giden vatandaştan filyasyon ekiplerine şaşırtan çıkış: İdare ediverin Karantinayı ihlal edip markete giden vatandaştan filyasyon ekiplerine şaşırtan çıkış: İdare ediverin         
12:58
Ayakta zor duran dilenci, polisi görünce bastonu atıp yürümeye başladı Ayakta zor duran dilenci, polisi görünce bastonu atıp yürümeye başladı         
12:56
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 17:04:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei