Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seyhan Topaloğlu, Abdullah İlik
OGM Ormanspor: Robinson 12, Şerife Alperi Onar 4, Damla Gezgin 12, Sykes 22, Walker 6, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş, Meltem Avcı 4
BOTAŞ: Williams 20, Büşra Akbaş 13, Bahar Çağlar 4, Sehemaz Çidal 7, Marina Bas 9, Tilbe Şenyürek 2, Işıl Alben 9, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik
1. Periyot: 9-20
Devre: 24-40
3. Periyot: 42-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 64-60 yendi.
- Kaynak: AA
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