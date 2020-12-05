Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Özlem Yalman, Göksu Öz, Murat Arıkanlı
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 21, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 5, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 5, Bilgesu Erduran, Elif Korkut
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör 5, Nihan Demirkol 7, Sera Özelçi 9, Hanusova 13, Cannon 29, Gamze Takmaz 4, Naile Çırak 2, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nuran Tutsak 7
1. Periyot: 9-20
Devre: 24-38
3. Periyot: 37-59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 82-48 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor