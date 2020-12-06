Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Sedef Yarıcı
BOTAŞ: Williams 21, Büşra Akbaş 12, Bahar Çağlar 4, Sehernaz Çidal 7, Marina Baş 25, Hatice Pelin Gülçelik 3, Erdenay Topçu 5, Aysude Yıldıztekin, Zeynep Budak, Işılay Eğin 2, Zeyno Işıl Seren
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 17, Esra Ural Topuz, Harris 9, Gemelos 11, Brown 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç 2, Gülse Uğur 2
1. Periyot: 24-12
Devre: 38-28
3. Periyot: 59-41
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 79-60 yendi.
- Kaynak: AA
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